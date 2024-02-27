Представитель Алтайского края стал лауреатом главной просветительской награды России

Представитель Алтайского края Владимир Гудков , директор Российско-таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в городе Душанбе имени Юрия Гагарина», отмечен в числе лауреатов главной просветительской награды страны «Знание.Премия – 2023» . Торжественная церемония прошла 26 февраля на Международной выставке-форуме «Россия». Стали известны имена 29 лауреатов в 19 номинациях .

«Сегодня Российское общество «Знание» – это 23 тысячи лекторов и наставников по всей стране. И это стало возможным в очень короткие сроки – менее трех лет с момента, когда наш Президент Владимир Путин поставил задачу возрождения легендарного в советские годы Общества «Знание». Очень справедливо, что в этом году «Знание.Премия» проходит здесь, на выставке «Россия», которая также проводится по поручению и решению Президента, потому что здесь собрано все, чем гордится каждый регион нашей страны, гордятся министерства и крупные компании, гордится вся страна», – подчеркнул председатель наблюдательного совета Общества «Знание», первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко , обращаясь к гостям церемонии награждения.

Как рассказали в краевом отделении Российского общества «Знание», Владимир Гудков стал победителем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения» . Возглавляемая лауреатом российско-таджикская школа – одна из пяти образовательных организаций в Таджикистане, где обучение идет на русском языке. Там учится больше тысячи детей республики. Под руководством Владимира Гудкова администрация и коллектив школы принимают активное участие во всероссийских и международных мероприятиях, где не только рассказывают о широких возможностях для будущих выпускников школы, но и продвигают русский язык в качестве инструмента межгосударственного общения, а также укрепляют международные связи. Учащиеся и учителя в 2022/23 учебном году активно участвовали и занимали призовые места в олимпиадах и конкурсах.

Владимир Гудков – выпускник Алтайского государственного педагогического университета. С 2004 года работал в учреждениях образования Барнаула. Был депутатом Молодежного парламента города, председателем комитета по делам молодежи администрации Барнаула.

Всего на соискание премии в третьем сезоне поступило около 18 тысяч заявок из всех 89 регионов России. И в этом году награда стала международной – заявки направили представители 34 стран, среди которых не только ближнее, но и дальнее зарубежье: Европа, Северная и Латинская Америка, Африка. 97 номинантов отобрал экспертный совет, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов и профессионалов в самых разных областях.

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»

Взято отсюда.

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