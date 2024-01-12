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Преподаватели, специалисты и студенты ИГН АлтГУ отмечают День российской печати

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Преподаватели, специалисты и студенты ИГН АлтГУ отмечают День российской печати

    • 13 января в нашей стране в 33-ий раз отмечают День российской печати – профессиональный праздник всех, кто причастен к печатному слову: журналистов, корреспондентов, редакторов, корректоров и других мастеров пера, в число которых сегодня, безусловно, входят и представители тех профессий, что связаны с медиакоммуникациями – PR и SMM-менеджеры, Web-дизайнеры, копирайтеры, режиссеры мультимедиа и т.д.

    Вместе с профессионалами отрасли этот праздник по праву отмечают и преподаватели института гуманитарных наук Алтайского госуниверситета, готовящие специалистов всех направлений сферы масс-медиа: кафедры теории и практики журналистики и кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью.

    С недавнего времени этот праздник стал профессиональным и для специалистов медиакомьюнити МедиаHub – уникального медиапродакшена института гуманитарных наук Алтайского госуниверситета, где ежедневно создают контент разных форматов: видео, фото, дизайн, подкасты, тексты, IT-продукты.

    Это особенный день и для многолетнего декан факультета журналистики Алтайского государственного университета, основателя и первого заведующего кафедрой теории и практики журналистики, доктора философских наук, профессора, члена Союза журналистов России Валентины Дмитриевны Мансуровой – человека-легенды, стоявшей у истоков преподавания специальности «журналистика» в вузах за Уралом; а также это праздник и всех ветеранов данного направления образования.

    «Хочется выразить признательность и уважение всем преподавателя и специалистам института гуманитарных наук, благодаря таланту и целеустремленности которых наш вуз по праву занимает одно из лидирующих положений в стране в сфере подготовки специалистов медиа отрасли, – отмечает директор ИГН, доктор искусствоведения, профессор Л.И. Нехвядович . – От души желаю всем творческих успехов, здоровья и ярких достижений! Пусть работа радует, а жизнь открывает новые возможности для профессионального роста и личностного развития!»

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

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