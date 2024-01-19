реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

При пожаре в новосибирской гимназии погиб замдиректора школы охранников

Подписывайся на ГОРНЯК22!

При пожаре в новосибирской гимназии погиб замдиректора школы охранников

Фото: t.me/mchs54

Предположительная причина смерти мужчины – отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, в прокуратуре начали проверку

При пожаре в гимназии №10 в Новосибирске умер 65-летний заместитель директора школы частного сыска и охраны – бывший военный, который обучал безопасному обращению с оружием. По данным ” КП-Новосибирск “, мужчина, вероятно, запаниковал и не смог выбраться из загоревшегося подвала.

Возгорание началось в помещении с тиром, где находились два человека. Предварительно, огонь появился из-за неправильной работы со сваркой: искра попала на сетку, которой был обтянут тир. Когда начался пожар, один из находящихся там людей выбежал через эвакуационный выход.

Следствие предполагает, что мужчина отравился угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“, в прокуратуре начали проверку.

Напомним, пожар в гимназии произошел утром 18 января. Там загорелся подвал, где находится частная школа по подготовке охранников. Из здания эвакуировали 500 учеников и 30 человек персонала.

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , лента новостей горного алтая и республики ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Осужденный экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

19.01.2024

 Интересное

Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

19.01.2024

 Интересное

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

19.01.2024

 Интересное

В Барнауле и Бийске объявили режим “черного неба”

19.01.2024

 Интересное

Эксперт рассказал, какие изменения вступили в силу в законе о занятости

19.01.2024

 Интересное

Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат

19.01.2024

 Интересное

Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение

19.01.2024

 Интересное

Почти 250 рублей за килограмм. Почему в России так сильно подорожали огурцы?

19.01.2024

 Интересное

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске