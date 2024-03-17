реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Прядка 10 тысяч детей обучились в Детском технопарке Алтайского края в 2023 году

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Прядка 10 тысяч детей обучились в Детском технопарке Алтайского края в 2023 году

В прошлом году в мероприятиях Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» приняли участие более 9 тысяч ребят из 322 образовательных учреждений.

По актуальной информации, в Кванториуме действует 66 программ дополнительного образования, включая техническую, естественно-научную, социально-гуманитарную и художественную направленность. В 2023 году в нем обучились более 9 700 детей.

Технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Кванториум организовывает познавательные краевые мероприятия. К примеру, в прошлом году состоялись Конкурс медиапроектов, Конкурс радиотехников, Конкурс по IT–технологиям, открытые первенства по беспилотным летательным аппаратам и другие значимые мероприятия.

В 2024 году сотрудники уже готовят новые важные и интересные события для детей и молодежи Алтайского края.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , вести алтай последние новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

ДТП на рубцовской трассе Фото: "Инцидент Рубцовск" Судя по фото,…

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пострадавшие…

В результате обстрела Белгородского района погибла 16-летняя девушка

Один из снарядов при атаке украинских войск попал в частный…

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в…

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю По…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp