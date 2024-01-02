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Пригородные поезда в Алтайском крае стали ездить быстрее

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Пригородные поезда в Алтайском крае стали ездить быстрее

Фото: t.me/altaigovernment

Движение поездов ускоряли в рамках проекта “Вектор ускорения”. В 2024 году ускорить маршруты планируется суммарно на 2 часа 43 минуты

В Алтайском крае ускорили движение пригородных поездов. Так, всего за 2023 год на 15 пригородных поездах время в пути сократилось на 83 минуты, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Первым делом провели ускорение поездов ребрихинского направления. Общее время в пути семи поездов сократилось на 46 минут благодаря оптимизации времени состава и стоянок.

На втором этапе скорректировали время движения шести поездов на алейском направлении. Так, их время в пути сократилось на 34 минуты. На третьем этапе началась работа по ускорению кузбасского и новосибирского направлений. Кроме того, график движения поездов алейского и ребрихинского направлений был дополнительно оптимизирован.

Взято отсюда.

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