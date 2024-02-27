Приговор главе Алтайской федерации бокса Тонояну обжалуют и защитники и обвинители

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Претензии к вердикту Центрального районного суда возникли одновременно у двух сторон и направлены в Алтайский краевой суд

Приговор Центрального районного суда, вынесенный в отношении руководителя Алтайской краевой федерации бокса Армена Тонояна, столкнулся с двойным обжалованием. Информация об этом размещена в картотеке суда.

По имеющимся данным, приговор не вступил в силу и находится на стадии обжалования в Алтайском краевом суде. При этом претензии к вердикту возникли сразу у двух сторон процесса: один из защитников Тонояна подал апелляционную жалобу, а прокурор, соответственно, направил апелляционное представление.

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В процессе оглашения приговора судья Центрального районного суда так и не озвучил, какое именно преступление мог совершить спортивный функционер

Однако подробности жалоб на данный момент неизвестны. Кроме того, в картотеке краевого суда информация о ходе их рассмотрения также пока не появлялась.

Напомним, вердикт Армену Тонояну вынесли 26 января 2024 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и обязали выплатить штраф в доход федерального бюджета в размере 950 тысяч рублей.

Тонояна осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако обстоятельства совершенного преступления в ходе оглашения приговора так и не назвали. Заседания суда во время рассмотрения дела были закрыты от СМИ .

Известны лишь показания некоторых из свидетелей по делу Тонояна, например бывшего главного инженера Китайского рынка Владимира Ходарцева. Он заявлял , что Тоноян якобы передавал деньги, собранные с арендаторов Китайского рынка в качестве взятки неким высоким людям. При этом близкие Тонояна считают , что его оговорили.

Взято отсюда.

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