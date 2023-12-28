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Прокуратура проверит детский сад Барнаула из-за сообщений об избиении ребенка

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Прокуратура проверит детский сад Барнаула из-за сообщений об избиении ребенка

Также будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства и безопасности.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Мать полуторагодовалого ребенка опубликовала в соцсетях жалобу на один из частных детских садов Барнаула. В последнее время девочка стала приходить домой с синяками и ссадинами, пишет женщина в «Инцидент Барнаул» .

«Отходили три месяца в сад, все было нормально, потом ребенок начал приходить с синяками домой. В течение дня не было сообщения от воспитателя о происшествиях. Последние два дня ребенок приходил с кровоподтеками от удара. На мои вопросы воспитатель ответил: “У вас такой ужасный ребенок, орет, плачет и не слушается”. До этого говорили, что ребенок идеальный , а потом резко стал плохой», — делится Татьяна.

В связи с этим прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.

Взято отсюда.

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