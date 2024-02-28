Прокуратура проверит инцидент на борту авиакомпании «Победа», где с рейса сняли экс-депутата АКЗС

Ему отказали в перелёте из-за крупного телосложения и оскорбления экипажа самолёта. После широкой огласки случая отказа в перелёте бывшему депутату алтайского Заксобрания Артаку Махсудяну, московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку этих сведений. Об этом сообщает соответствующее ведомство в своём ТГ-канале.

Также прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работникам авиакомпании «Победа».

Напомним, 27 февраля утром алтайского экс-депутата сняли с авиарейса Барнаул-Москва компании «Победа». Произошло это из-за крупного телосложения мужчины, а также оскорблений, адресованных Артаком Махсудяном экипажу самолёта.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости выпуск алтай ,