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Прокуратура проверит инцидент на борту авиакомпании «Победа», где с рейса сняли экс-депутата АКЗС

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Прокуратура проверит инцидент на борту авиакомпании «Победа», где с рейса сняли экс-депутата АКЗС

Ему отказали в перелёте из-за крупного телосложения и оскорбления экипажа самолёта. После широкой огласки случая отказа в перелёте бывшему депутату алтайского Заксобрания Артаку Махсудяну, московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку этих сведений. Об этом  сообщает  соответствующее ведомство в своём ТГ-канале.

Также прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работникам авиакомпании «Победа».

Напомним, 27 февраля утром алтайского экс-депутата  сняли  с авиарейса Барнаул-Москва компании «Победа». Произошло это из-за крупного телосложения мужчины, а также оскорблений, адресованных Артаком Махсудяном экипажу самолёта.

Взято отсюда.

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