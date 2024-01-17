Прокуратура проверит жалобы на нехватку лекарств для детей-инвалидов на Алтае

В Республике Алтай органы прокуратуры инициировали проверку по сообщениям в Сети об отсутствии в регионе лекарств для детей-инвалидов. В пресс-службе республиканского ведомства отмечают, что оценку в первую очередь собираются дать работе чиновников из регионального Минздрава.

Поводом для проведения проверки мог стать пост, который был опубликован 16 января в Telegram-канале «Горно-Алтайская сорока». Авторы описывали жалобы местного общественника Павла Пастухова на нехватку медикаментов, необходимых детям с ОВЗ. «В Республике Алтай с начала нового года снова нет лекарств для детей инвалидов! В прошлый год, например, обеспечение еле дотягивало 50 %, в новом году лекарств нет совсем! Жизненно важный препарат («Дорназа Альфа», «Пульмозим», «Тигераза») полностью отсутствует, «Креон» дети получают по пять упаковок вместо 24. Аптека ссылается на Минздрав, Минздрав ссылается на федералов, закупок нет, лекарств нет. Дети вообще без лекарств с декабря!» — цитируют слова активиста в публикации. По его данным, ближайшее место, где можно купить «Тигеразу» — в Москве. Запас препарата на неделю будет стоить 7-12 тысяч рублей.

На комментарии Пастухова уже отреагировал Минздрав, который признал сложности с обеспечением медикаментами. По словам чиновников, ближайшие поставки препарата «Дорназа Альфа» ожидают к 1 марта этого года. До этого времени гражданам рекомендуют обратиться в министерство с заявлением на приобретение необходимого количества этого лекарства. Что касается «Креона», то заявка на него сформирована, ее регулярно направляют поставщикам, но те не идут на заключение контракта, поскольку найти этот препарат на рынке сейчас сложно. «Горно-Алтайская сорока» добавляет, что по их данным в регионе есть проблемы и с поставками инсулина.

В свою очередь, прокуратура Республики Алтай организовала проверку по публикации об отсутствии необходимых детям-инвалидам медикаментов. Ведомство собирается дать оценку своевременности проведения закупочных процедур со стороны регионального министерства здравоохранения. По итогам мероприятий в отношении уполномоченных органов будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Заметим, что проблемы с обеспечением лекарствами в республике наблюдались и ранее. Так, в октябре прошлого года жители Горно-Алтайска пожаловались заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину, что в аптеках нет лекарств по льготным рецептам, хотя на складах медикаменты якобы имеются. Во время визита в местный ГУП «Формация» обнаружили огромное количество просроченных лекарств. Такая ситуация, как предварительно установлено, сложилась из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками из регионального Минздрава. Три года они закупали лекарства в куда большем количестве, чем это было необходимо — потребность в них даже не высчитывалась. Медикаменты оставались невостребованными, из-за чего их сроки годности истекали. Кроме того, чиновники не организовали надлежащий учет препаратов, их оперативное распределение между аптеками, своевременную выдачу этих лекарств по рецептам жителям РА. По предварительным данным, такая халатность нанесла ущерб республиканскому бюджету на 3,3 млн рублей. Все это легло в основу уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Взято отсюда.

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