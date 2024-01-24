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Прокуратурой Бийского района направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка в результате огнестрельного ранения на охоте

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Прокуратурой Бийского района направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка в результате огнестрельного ранения на охоте

4 ноября 2023 года в Бийском районе произошло трагическое происшествие. Несовершеннолетний мальчик вместе со своим отцом поехал на охоту в компании других любителей пострелять по животным. Находясь в салоне автомобиля один из попутчиков, допустивший нарушение павил безопасности при транспортировке оружия, случайно нажал на спусковой механизм ружья.

Выстрел произошел сразу из двух стволов ружья и попал в голову несовершеннолетнего. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное и расследованное по ч.1 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, направлено прокурором в суд для вынесения приговора.

Правоохранительные органы, часто сталкивающиеся с трагическими эпизодами, связанными с невнимательным отношением взрослых к поведению и досугу своих детей, постоянно предупреждают о важности присмотра за детьми. Особенно, в зимний период, травматизм, вплоть до летального, бывает связан с катанием на надувных санках и «ватрушках»-тьюбах. В летний период причиной гибели детей является их самостоятельное освоение берегов водоемов, а в городских многоэтажках — распахнутые для проветривания окна.

SM News

Взято отсюда.

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