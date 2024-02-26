Прокурор Алтайского края поручил провести проверку смертельного ДТП в Третьяковском районе

Утром 26 февраля в Третьяковском районе произошла смертельная авария, унесшая жизни сразу четырех человек.

Напомним, авария случилась в 08:30 на трассе в трех километрах от села Староалейское в Третьяковском районе. Водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» выехал на встречную полосу движения, где столкнуся с автомобилем «Тойота Камри».

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по факту смертельного ДТП. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия по указанию Антона Германа работает территориальный прокурор. Также поставлено на контроль принятие процессуального решения.

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