Пропавшего игрока баскетбольного клуба «Барнаул» ищут до сих пор

Что случилось с нападающим команды Антоном Петуховым? «Вести» попытались восстановить картину произошедшего.

«Внимание! Пропал человек. Рост 205 сантиметров, телосложение среднее. Особые приметы – тату с изображением джокера на левом предплечье» – этот текст появился в официальном паблике баскетбольного клуба «Барнаул» в начале января, но поиски нападающего клуба Антона Петухова продолжаются до сих пор. Официальной информации о его гибели нет. По версии следствия, 20-летний баскетболист рано утром 30 декабря в родном Красноярске ушел из дома. Позже молодой человек, похожий на пропавшего, появился на Октябрьском мосту. А на одной из камер полицейские увидели его падение в Енисей… 20-летний баскетболист перешел в «Барнаул» летом 2023 года вслед за своим наставником Александром Герасимовым из молодёжного ЦСКА. В последнем интервью в программе «Вечерний баскетбол» Антон рассказывал о старте сезона в Суперлиге. Это был его первый сезон во взрослом баскетболе. За «Барнаул» Антон Петухов сыграл всего шесть матчей. А дальше начались проблемы с коленом. Как нам известно, в клубе помогли оплатить лечение. К примеру, один укол стоил 20 000 рублей, а таких процедур было несколько. Тренер команды Александр Герасимов до сих пор не верит в суицид, по его словам Антон любил жизнь, любил баскетбол и ждал возвращения на площадку. Что же случилось рано утром 30 декабря на Октябрьском мосту в Красноярске: суицид или несчастный случай? Как пишут некоторые красноярские издания, родители Антона Петухова на том самом видео с камер наружного наблюдения якобы опознали своего сына, а само видео не опубликовано. По словам специалистов, сильное течение Енисея мешает найти тело, а сами поиски могут затянуться до весны. В «Барнауле» тоже ждут новостей: по факту Антон Петухов остаётся действующим игроком нашего клуба.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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