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Прощёное воскресенье. Последний день масленичной недели: традиции

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Прощёное воскресенье. Последний день масленичной недели: традиции

В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта.

Источник фото: Катунь 24

Проводы Масленицы в этот день начинали с утра: с веселым карнавальным шествием, выступлениями скоморохов, народных оркестров. Одна из главных традиций — сжигание чучела Масленицы как символ зимы, которая закончилась. Пепел развеивали над полями — на богатый урожай.

Также в последний день Масленицы новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума — полотенце, для кумы — кусок мыла.

В этот день принято просить прощения у живых и умерших, посещать кладбища. Прощение нужно просить искренне, от чистого сердца, а отказать в нём — большой грех. Так люди очищались от проступков и освобождались от обид перед Великим постом.

Взято отсюда.

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