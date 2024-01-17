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Проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома в городе Барнауле

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Проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома в городе Барнауле

В социальных сетях размещено сообщение о том, что вблизи двухэтажного жилого дома по улице Партизанской в городе Барнауле был вырыт котлован и начато строительство административного здания. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины. В целях безопасности граждане вынуждены покинуть свои квартиры.

По данному сообщению следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение процессуальной проверки на наличие в действиях руководства строительной организации признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

В настоящее время проводится осмотр жилого дома и строящегося объекта, запрошена необходимая документация по состоянию дома с целью назначения и проведения судебных экспертиз, опрашиваются должностные лица и жильцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

П омощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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