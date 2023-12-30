Пупы Земли и собачьи упряжки. 9 идей, куда пойти с ребенком в предновогодние выходные

Altapress.ru узнал, где в Барнауле устраивают самые сказочные спектакли, представления и кинопоказы. А еще езду в санях и которай.
"Бременские музыканты".
В театр
«Серебряное копытце» в Театре драмы — 30 декабря, 17:00, 0+
«Бременские музыканты» в Молодежном театре Алтая — 30 декабря, 12:00, 0+
«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 30 декабря, 13:00, 0+
“Бременские музыканты”.
В кино
«Три богатыря и Пуп Земли» в «Галактике» — 31 декабря, 16:00, 6+
«Великолепная пятерка» в «Мире» — 31 декабря, 14:10, 6+
«Манюня: Новогодние приключения» в «Огнях» — 31 декабря, 11:45, 6+
«Школа магических зверей. Тайна подземелья» в «Премьере» — 30 декабря, 13:00, 6+
Мультфильм “Три богатыря и Пуп Земли”.
К котикам
Новогодний мастер-класс, чаепитие, общение с котиками и настолки в котокафе «Никомур» — 30 декабря, 11:30, бронировать места по телефону 8-902-999-11-08, 4+
Котокафе “Никомур”.
К собакенам
«Покатушки» на собачьих упряжках «Хаски из Ласки» в парке «Арлекино» — 30 декабря, 15:00, 6+
Праздник для любителей сибирских хаски.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Взято отсюда
31.12.2023