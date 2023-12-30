Пупы Земли и собачьи упряжки. 9 идей, куда пойти с ребенком в предновогодние выходные

Altapress.ru узнал, где в Барнауле устраивают самые сказочные спектакли, представления и кинопоказы. А еще езду в санях и которай.

"Бременские музыканты".

В театр

«Серебряное копытце» в Театре драмы — 30 декабря, 17:00, 0+

«Бременские музыканты» в Молодежном театре Алтая — 30 декабря, 12:00, 0+

«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 30 декабря, 13:00, 0+

“Бременские музыканты”.

В кино

«Три богатыря и Пуп Земли» в «Галактике» — 31 декабря, 16:00, 6+

«Великолепная пятерка» в «Мире» — 31 декабря, 14:10, 6+

«Манюня: Новогодние приключения» в «Огнях» — 31 декабря, 11:45, 6+

«Школа магических зверей. Тайна подземелья» в «Премьере» — 30 декабря, 13:00, 6+

Мультфильм “Три богатыря и Пуп Земли”.

К котикам

Новогодний мастер-класс, чаепитие, общение с котиками и настолки в котокафе «Никомур» — 30 декабря, 11:30, бронировать места по телефону 8-902-999-11-08, 4+

Котокафе “Никомур”.

К собакенам

«Покатушки» на собачьих упряжках «Хаски из Ласки» в парке «Арлекино» — 30 декабря, 15:00, 6+

Праздник для любителей сибирских хаски.

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Взято отсюда

31.12.2023