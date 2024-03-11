Рассказываем о масленичных традициях

В этом году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта.

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Масленица — это древний языческий праздник. Он существовал еще до крещения Руси в 988 году.

Зима для славян была тяжелым и суровым испытанием. Поэтому люди считали, что ее уход нужно отмечать на широкую ногу. Наши предки не только радовались окончанию этого периода, но и помогали весне прийти. Считалось, что зима настолько сильна, что весна не может самостоятельно справиться с ней. Поэтому народ помогал прогнать зиму. Для этого славяне устраивали веселые празднования и молились богу плодородия — Яриле.

Даже после принятия христианства забыть Масленицу, языческий праздник, не получилось. Церковь не решалась запретить отмечать окончание зимы, поэтому люди все время вплоть до наших дней радуются приходу весны и устраивают различные мероприятия.

В древности народ праздновал Масленицу практически так же, как и мы. Все традиции и обычай празднования пришли к нам от предков:

Хозяйки всегда пекли круглые лепешки, которые по форме напоминали небесное светило, дающее тепло, радость и благополучие. Чуть позднее женщины заменили их блинами. Они начиняли их капустой, рыбой, медом, подавали с маслом и сметаной. Чтобы наконец-то пришла весна, нужно было напечь и съесть как можно больше блинов. Тогда точно будет свет и плодородие.

Народ запрягал лошадей, украшал колесницы разноцветными лентами и объезжал деревню по кругу.

Не обходился праздник без шумных плясок, кулачных боев, поеданий блинов на скорость, катаний на санках и лазанья на столбах.

Обязательно народ водил хороводы. Это тоже ритуал, который ассоциировался с солнцем и огнем. Так люди привлекали достаток и счастье с приходящей весной.

Обычно один из мужчин переодевался в шкуру медведя и шел танцевать со всеми. А иногда могли выпустить на площадь и настоящего животного. Считалось, что вместе с весной проснулся и хозяин леса.

В завершение праздника люди сжигали соломенное чучело: прогоняли злую зиму и приветствовали весну.

Взято отсюда.

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