реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В первые два месяца года ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья в Алтайском крае сократился почти в полтора раза по сравнению с январем-февралем 2023-го, следует из статистики портала нашдом.рф. Жилье в принципе вводится неравномерно, и застройщики не раз демонстрировали, что могут ускорить сдачу в последующие месяцы. Однако спад сдачи высотного жилья в крае продолжается с начала 2023 года, и, судя по информации алтайского Союза строителей, в текущем году может оказаться весьма существенным.

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Барнаул. Новостройки.

О чем говори статистика

Информационное пространство сегодня перенасыщено объявлениями о новых проектах «человейников». Однако по факту их в Алтайском крае (в первую очередь в Барнауле) строят все меньше.

За первые два месяца введено 40 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, что на 48% меньше, чем в первые два месяца 2023 года. При этом ввод частных домов продолжает стремительно расти: сдано уже 179 тыс. квадратов – на треть больше, чем год назад.

В Омской и Кемеровской областях с вводом человейников тоже дела обстоят неважно. Омские застройщики, например, отчитались о сдаче за два первых месяца года лишь 22 тыс. кв. метров, что на 66% меньше, чем в прошлом году. Как и в Алтайском крае, частное домостроение в Омской области лидирует: введено 179 тыс. кв. метров, это +124%.

Небольшой спад в январе-феврале имеет место и в Новосибирской области (минус 2%). Но сам показатель по вводу высоток почти в 10 раз больше алтайского: 376 тыс. кв. метров.

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Барнаул. Новостройки.

Каковы планы по строительству

Между тем, по данным Союза строителей Алтайского края, до конца 2024 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 179,8 тыс. квадратов многоквартирного жилья. Это вдвое меньше, чем в 2023 году (360 тыс. кв. метров).

Общий же план по вводу жилья в регионе на 2024 год: 811 тыс. кв. метров, сообщил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак.

При этом настроение у представителя ведомства скорее оптимистичное: ведь четверть плана (220 тыс. кв. метров) уже выполнена за первые два месяца. Очевидно, целевого показателя удастся достичь за счет частного домостроения.

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Барнаул. Новостройки.

Игроки рынка утверждают, что участки под индивидуальные дома в пригородных поселках Барнаула раскупаются влет. Риэлторы говорят об ажиотажном спросе на загородную недвижимость.

«Пока построить дом можно за 60-70 тыс. рублей за кв. метров», – утверждает Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».

Для сравнения: средняя цена жилого квадратного метра в высотках на первичном рынке в феврале достигла 112 тыс. рублей (по фактическим сделкам, данные Сбериндекса).

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Заем. Деньги. Оплата.

Рыночные цены на жилую недвижимость в Барнауле по отдельным объектам уже достигли новосибирских, рассказал недавно Евгений Госьков, гендиректор оценочной компании «Бизнес-эксперт». А перспектив снижения цен на этом рынке не просматривается.

«Девелоперы сегодня продают ровно столько квартир, сколько нужно, чтобы поддерживать на них высокий спрос и цену», – охарактеризовал ситуацию Александр Мишустин, руководитель Союза строителей Алтайского края, в интервью «Алтайской правде».

  • 86 многоквартирных домов общей площадью 726 тыс. кв. метров троилось в Алтайском крае, по данным на февраль 2024 года, в том числе 72 в Барнауле, восемь в Новоалтайске, пять в Бийске, один – в Алтайском районе.
  • 24 строящихся дома планируется ввести в 2024 году, 39 – в 2025-м, 20- в 2026-м, три – в 2027-м.

Источник: Союз строителей Алтайского края.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском…

В первые два месяца года ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья…

Полиции удалось спасти россиянку, которую в течение нескольких часов удерживал боец СВО

Полиции удалось спасти россиянку, которую в течение нескольких часов…

Накануне стало известно, что в Петропавловске-Камчатском мужчина удерживает женщину в…

В Алтайском крае 24-летний парень потратил с найденной карты 15 тыс. рублей

В Алтайском крае 24-летний парень потратил с найденной карты…

Он признал свою вину. Такую сумму ему удалось потратить за…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp