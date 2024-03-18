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Редкая болезнь могла стать причиной внезапной гибели супругов в Алтайском крае

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Редкая болезнь могла стать причиной внезапной гибели супругов в Алтайском крае

Фото: pixabay.com

По сведениям источника, причиной гибели сельчан мог стать ботулизм – острое потенциально смертельное инфекционно-токсическое заболевание, которое поражает нервную систему

В селе Гуселетово Алтайского края с разницей в один день скончались муж и жена. Причину гибели супругов официально пока не объявили, но одной из возможных называют заражение ботулизмом, пишет ” КП-Барнаул “.

По данным инсайдеров, 54-летний мужчина скончался 15 марта в реанимационном отделении Романовской ЦРБ, там же 16 марта умерла его 53-летняя жена. Известно, что семья была благополучной.

Одной из возможных причин называют ботулизм. Всемирная организация здравоохранения характеризует пищевой ботулизм как тяжелую, потенциально смертельную, но относительно редкую болезнь. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах.

Судмедэкспертиза, согласно источнику, пройдет уже 18 марта. Кроме того, инсайдер отметил, что Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции в местном магазине. Также в дело якобы вмешались правоохранительные органы, но официальных комментариев от них пока не было.

Ранее в Алтайском крае начали расследование группового несчастного случая с работниками Барнаульской передвижной механизированной колонны №3. Во время командировки в Троицкое 16 февраля четыре работника якобы отравились угарным газом .

Взято отсюда.

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