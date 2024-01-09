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Региональная Госавтоинспекция информирует об ухудшении погодных условий

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Региональная Госавтоинспекция информирует об ухудшении погодных условий

Днем 10 января и сутки 11 января на территории Алтайского края ожидаются неблагоприятные погодные условия (дождь, мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 33 м/с).

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В условиях непогоды повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим водители должны быть предельно внимательными, ответственными, строго следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений. Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует участникам дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок в пределах населённых пунктов на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом, кроме того следует отказаться и от дальних путешествий в ночное время. В случае, если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля.

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Перед поездкой необходимо ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий соответствующая информация об этом будет оперативно размещаться в официальных аккаунтах Госавтоинспекции.

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Пешеходы при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах.  Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

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В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью по телефонам 110, либо 112.

Взято отсюда.

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