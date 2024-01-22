Режим “черного неба” в Барнауле и Бийске продлили на три дня

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Ближайшие три дня по региону не предвидятся ни морозы, ни осадки, а также будет совсем слабый ветер. В воздухе продолжат накапливаться неприятные примеси

Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха в крупнейших городах Алтайского края — Бийске и Барнауле. Сообщение опубликовано на сайте регионального Гидрометцентра .

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности (или режим “черного неба”) наблюдаются на территории городов уже несколько дней. Прошлый прогноз обещал, что к вечеру 22 января ситуация изменится, но предупреждение продлили до 18.00 25 января.

Режим “черного неба” объявляется в том случае, когда погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Проще говоря, когда нет ветра, способного эти примеси развеять, или осадков.

21 января, 12:43 Барнаульцы поделились фото окутанного смогом города

В краевой столице наблюдаются погодные условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей. Так будет как минимум до вечера следующего дня

По данным ЦГМС, выше всего показатель загрязнения в Барнауле в Индустриальном районе, а в Бийске — в районе Коммунального моста. За период 20 января и утро 22 января в воздухе накапливается преимущественно оксид углерода, диоксид азота и немного сажи.

Жители Барнаула еще несколько дней назад почувствовали, что дышаться стало хуже . Особенно заметен смог и неприятный запах в низких частях города и крупных магистралях вроде проспекта Красноармейского.

Администрация Барнаула рекомендовала руководителям предприятий города “провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух”.

Погода в Алтайском крае с 23 по 25 января

Ночная температура 23 и 24 января по краю ожидается в пределах -21…-29 градусов, в Барнауле -21…-27 градусов. В дневное время от -10 до -16 градусов, по некоторым районам градусники покажут -4…-9 градусов, в столице края от -10 до -14 градусов.

25 января ожидается потепление. Ночью температура в крае будет -19…-24 градуса, местами -12…-17, Барнауле -19…-21, а днем по региону -7…-12 градусов, местами до -2. В краевом центре в четверг -8…-10.

Все дни будет без осадков, в утренние часы может появиться изморозь. Ветер будет меняться с восточного 23 января (2–7 м/с) на южный 25 января (3–8 м/с).

Взято отсюда.

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