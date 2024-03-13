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Режим ЧС ввели в районе Республики Алтай из-за разлива пяти тонн дизельного топлива

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Режим ЧС ввели в районе Республики Алтай из-за разлива пяти тонн дизельного топлива

Об этом сообщает МЧС по Республике Алтай .

Источник фото: МЧС по Республике Алтай

Вчера в Кош-Агачском районе опрокинулся бензовоз Sitrak, направляющийся в Ташанту по федеральной трассе Р-256. Водитель автомобиля госпитализирован. Кроме того, произошел разлив дизельного топлива на дорожное полотно. Площадь разлива составила 125 кв. м, объём — примерно 5 тонн.

В связи с аварией в Кош-Агачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сбор ГСМ осуществляется за счёт собственника транспортного средства.

Взято отсюда.

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