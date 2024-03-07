Ректор Сергей Бочаров поздравляет с Международным женским днем

Дорогие женщины – преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки Алтайского государственного университета! От имени руководства университета поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днем! С днем весны, любви и нежности!

В истории Алтайского государственного университета было много женщин, которые внесли огромный вклад в становление вуза. Они были прекрасными организаторами, выдающимися учеными, основательницами современных институтов и научных школ. Достаточно назвать имена таких ярких личностей, какими навсегда останутся в летописи университета: Ида Александровна Воробьева, Юлия Николаевна Гавло, Лидия Георгиевна Лукина, Валентина Платоновна Колесова, Людмила Александровна Першина, Тамара Михайловна Степанская и многие-многие другие.

Современный университет – большая и дружная семья. Прошли годы, но по-прежнему значительную часть нашего коллектива составляете именно вы. И поэтому в преддверии 8 Марта мы, мужчины, готовы говорить вам незабываемые комплименты, оказывать знаки внимания, благодарить каждую из вас за теплоту и нежность, красоту и обаяние, за умение сочетать в себе профессиональные достижения с заботой о семейном очаге.

8 Марта – это праздник с особенной, неповторимой атмосферой и душевной теплотой. Примите в этот день самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!

Желаю вам огромного счастья, любви, крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения!

Ректор С.Н. Бочаров

Взято отсюда.

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