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Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником из зоны СВО

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Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником из зоны СВО

Росгвардейцы поблагодарили российских журналистов, которые оперативно и объективно информируют общество о боевой работе военнослужащих и сотрудников Росгвардии в зоне СВО, о спасении мирных граждан от обстрелов противника,об оказании всесторонней помощи людям в новых регионах страны.

Только в 2023 году журналисты информационных агентств, газет, онлайн-изданий и телеканалов опубликовали и выдали в эфир более 5 тысяч материалов об участии Росгвардии в специальной военной операции, а всего с начала СВО – более 11 тысяч телерепортажей, очерков, статей и информационных сообщений.

Вместе с гражданскими журналистами в зоне СВО выполняют задачи военнослужащие Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, пресс-служб округов войск национальной гвардии и территориальных органов, ведомственного журнала «На боевом посту» и газеты «Росгвардия сегодня».

Военные корреспонденты работают в боевых порядках войск.

С первого дня специальной военной операции российские журналисты плечом к плечу с росгвардейцами на передовой проявляют мужество и героизм. Наши коллеги работают самоотверженно, порой не щадя своей жизни, как не вернувшиеся из боевых командировок корреспондент ВГТРК Борис Максудов и офицер пресс-службы Росгвардии полковник Сергей Постнов. Они до конца выполняли свой профессиональный долг.

Росгвардейцы – участники СВО поздравили журналистов и пожелали творческих успехов, реализации намеченных планов и крепкого здоровья.

Коллектив пресс-службы Росгвардии также тепло благодарит представителей средств массовой информации. За годы совместной работы у офицеров пресс-службы ведомства сложились надежные деловые, а зачастую крепкие дружеские отношения со многими российскими журналистами.

Вместе с вами мы готовим репортажи о выполнении задач военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в любых условиях, не только на полигонах, но и в окопах в районе проведения СВО.

Подтверждением тому стали тысячи материалов в эфире федеральных телеканалов, десятки тысяч статей и сообщений, публикуемых ведущими информационными агентствами, газетами и журналами. Большое спасибо за вашу работу, уважаемые коллеги!

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Взято отсюда.

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