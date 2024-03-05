В региональных подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные бойцам рубцовского полка оперативного назначения, погибшим при выполнении служебных задач по защите жителей Донбасса. Два года назад 5 марта 2022 года при выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине погибли двое военнослужащих разведывательной роты полка Росгвардии сержант Дмитрий Королев и младший сержант Александр Юрков. В ходе проведения адресных мероприятий подразделение рубцовских разведчиков попало в засаду и оказалось под перекрестным огнем противника. Дмитрий и Александр оперативно заняли оборонительную позицию и вступили в бой, прикрывая отход раненных сослуживцев к безопасному рубежу. Мужественно отражая атаку нападавших, росгвардейцы погибли в результате плотного обстрела из минометов. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно они были награждены орденами Мужества. В годовщину гибели Дмитрия Королева и Александра Юркова в подразделениях Росгвардии, а также на родине героев прошли памятные мероприятия, росгвардейцы почтили память боевых товарищей минутой молчания. Сослуживцы, ветераны, родные и близкие погибших посетили места их захоронений и возложили к могилам живые цветы.

Взято отсюда.

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