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Росгвардейцы почтили память офицера, погибшего на Кавказе

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Росгвардейцы почтили память офицера, погибшего на Кавказе

Ежегодно, 18 марта военнослужащие и сотрудники Росгвардии вспоминают подвиг уроженца Алтайского края старшего лейтенанта Сергея Политина, который погиб при задержании опасных преступников. В годовщину гибели в региональных подразделениях ведомства прошли памятные мероприятия. Друзья и сослуживцы бережно хранят память о своем боевом товарище, который после окончания Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации служил в отряде специального назначения «Ермак». В марте 2000 года старший лейтенант Сергей Политин участвовал в спецоперации по освобождению от бандформирований села Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской Республики. 18 марта его группа попала под плотный огонь боевиков. Сергей был ранен, но продолжал руководить боем. Превозмогая боль, он ползком подобрался к огневой точке и метнул гранату. Пулемет, который строчил непрерывно, не давая поднять головы, замолчал. Командир Сергей Политин поднял солдат в атаку, но его сразила пуля снайпера. Офицер похоронен в родном селе Первомайское Алтайского края. На здании школы, в которой учился Сергей, открыта мемориальная доска. Имя героя занесено в книгу Памяти российских войск правопорядка и выгравировано на мемориалах в Барнауле и в селе Первомайском. За мужество, проявленное при задержании вооруженных преступников, посмертно он был награжден орденом Мужества.

Взято отсюда.

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