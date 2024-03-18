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Росгвардия обеспечила безопасность в период проведения выборов

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Росгвардия обеспечила безопасность в период проведения выборов

Военнослужащие и сотрудники региональных подразделений Росгвардии во взаимодействии с коллегами из взаимодействующих правоохранительных органов обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан в период проведения голосования на выборах президента Российской Федерации в Алтайском крае. Накануне проведения выборов инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели профилактические мероприятия по предупреждению нарушений в сфере оборота гражданского оружия, проинструктировали работников частных охранных организаций, задействованных в обеспечении безопасности на избирательных участках. Вместе с этим, кинологи инженерно-технических подразделений ОМОН России со служебными собаками проверили участки для голосования на предмет соблюдения антитеррористической защищенности объектов и наличие опасных предметов. Патрульные наряды вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения голосования. В голосовании принял участие весь личный состав подразделений Росгвардии и члены их семей. Кроме того, военнослужащим срочной службы ведомства было предоставлено право проголосовать на выборах главы государства по месту прохождения военной службы. Благодаря слаженной работе взаимодействующих силовых структур грубых нарушений общественного порядка не допущено. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Взято отсюда.

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