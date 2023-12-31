2024 год принесет перемены в жизни

Кто-то просит от Нового года пощады, а кто-то — индексации дохода. NGS22.RU узнал у финансового астролога, кому 2024 год принесет прибавку к бюджету, а кому нет.

— У человека своя дата, время и место рождения. И прогноз для каждого составляется в соответствии с этими параметрами, — рассказывает финансовый астролог Наталья Сова.

Остро перемены на себе будут ощущать солнечные Козероги, Водолеи, Раки, Овны и Весы. Вам необходимо максимально отказаться от старых привычных взглядов на жизнь. Внедрите новое хобби, начните осваивать новую деятельность, завершайте изжившие себя отношения.

Львы, Близнецы и Стрельцы — для вас это год максимальной проявленности, самовыражения, яркости. Начинайте новые проекты, много знакомьтесь и общайтесь, организовывайте мероприятия и учитесь выступать.

Скорпионы, Девы, Тельцы, и Рыбы — готовьтесь много работать. И результат приложенных усилий отразится в росте доходов и на социальном статусе.

Финансовый прогноз для каждого знака зодиака

Овны: 2024 год сулит для вас максимальный рост в финансовых делах. Финансовая удача придет к вам через умение преодолевать себя, адекватно конкурировать и ставить высокие цели. Максимальная удача вас ждет в июне 2024 года. Не профукайте этот шанс.

Тельцы: не пытайтесь удержать стабильность, ведь ее отсутствие — это возможности. Чем больше вы будете пытаться удерживать свои предыдущие результаты, тем больше вы будете терять денег. Постарайтесь видеть вокруг себя новые возможности и не фиксироваться на том, что уже отжило свое. Это может выражаться в вашей текущей профессии, отношениях или партнерских договоренностях. Вам нужно обрести новые проекты, новые связи, новые договоренности. Максимальная турбулентность возможна в феврале — мае 2024 года. Да и весь год для вас будет турбулентным.

Близнецы: в 2024 году ожидайте формального, официального предложения о повышении в должности. Возможно, вы не заметете, как сильно отразится это на ваших финансах, потому что ваши расходы также подрастут. Поэтому рекомендую научиться вести учет доходов и расходов, а также прогнозировать свои расходы и доходы.

Раки: вы больше других в 2024 году склонны погрузиться в иллюзии. Рекомендую не входить ни в какие сомнительные организации, не участвовать в сомнительных проектах. Не попадайтесь в руки мошенников. В этом году будет велик соблазн войти в какую-то организацию, организовать новый проект, отнести кому-то деньги ради чего-либо. Пожалуйста, будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенникам.

От Львов 2024 год ждет максимальной проявленности и наращивания социального капитала. Повлияет ли это на ваш финансовый рост? Возможно, если вы сумеете этим правильно воспользоваться. Заводите знакомства, связи, коммуницируйте, проявляйтесь, организовывайте сообщества вокруг себя. И вы заметите, как это отразится на ваших финансах.

Дев ждет серьезная трансформация, которая начнется в апреле-мае 2024 года. Отразится ли она на ваших финансах, пока не понятно. Но в любом случае рекомендую следить за здоровьем, очень внимательно. Ведь именно оно является обменной монетой.

Весам в 2024 году рекомендую завершать отжившие себя отношения, старые выматывающие процессы. И только тогда вы сможете обрести энергию, силу и ресурсы для того, чтобы двигаться вперед уже с новыми силами. Обзаведитесь хобби, освойте новую профессию, освойте какой-то новый навык, и вы увидите, как возрастет ваша энергия. Соответственно это отразится на ваших доходах.

Скорпионам в 2024 году необходимо научится делегировать. Можно, конечно, и в одиночку решать вопросы, но финансового результата это не принесет. Займитесь изучением бизнеса. Турбулентность всё равно будет сохраняться, но возможности для вас открываются колоссальные.

Стрельцам 2024 год приготовил проверки на прочность. Научитесь завершать начатое, выполнять обещания, планировать свое время и не перегружать себя. Не сваливайте дела в один большой ком, ведь он может задавить вас своей мощью. Если вы научитесь планировать свое время, свои активности, распределять свои ресурсы, то финансовый результат обеспечен.

Козероги больше других в этом году предрасположены к вере в нетрадиционные способы исследования мира. Эзотерика войдет в вашу жизнь больше, чем это было раньше. Не верьте однодневным обещаниям, не входите в краткосрочные проекты, будьте внимательнее к своим словам, договоренностям. Распределяйте ресурсы и планируйте свое время. Возможна финансовая нестабильность.

Водолеи в этом году в гуще событий. Проявляйте свой креатив, творческую харизму, навыки объединять людей вокруг себя. И тогда это повлияет на ваш финансовый результат.

Рыбы, вы действительно находитесь в своем течении, вы чувствуете, что вы можете в текущей профессии раскрыть весь свой потенциал. Если это не так, то рекомендую задуматься об обретении новых навыков. Ведь именно через освоение новой профессии вы сможете повлиять на свой социальный статус. Повлияет ли это на ваши доходы? Не знаю, давайте проверим.

Взято Источник

31.12.2023