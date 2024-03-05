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Рубцовчанин взыскал с администрации 200 тысяч рублей за падение на льду

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Рубцовчанин взыскал с администрации 200 тысяч рублей за падение на льду

Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.

Источник фото: Катунь 24

Житель Рубцовска, находясь на остановке общественного транспорта, поскользнулся на неочищенном льду.

В результате падения его здоровью был причинен вред средней тяжести. Мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, передает прокуратура Алтайского края .

Суд решил, что причинение вреда здоровью заявителя находится в прямой причинно-следственной связи с ненадлежащим исполнением обязанности по устранению зимней скользкости на остановочном павильоне.

Было принято решение о взыскании с администрации Рубцовска компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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