Рубцовчанин украл велосипед, воспользовавшись оставленным в замке ключом

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда. Злоумышленник воспользовался ключом, оставленным в замке, и проник в чужую комнату.

Как рассказал в отделении пострадавший 21-летний парень, он попросил соседку-бабушку покормить кошку, пока будет на работе. Для этого молодой человек оставил пенсионерке ключи.

80-летняя женщина обещание свое выполнила и не забыла о питомце. Но, когда она уже закрыла дверь и собралась уходить, то не смогла вытащить ключ из замочной скважины. Бабушка решила оставить все как есть, но якобы сохраняла бдительность и присматривала за соседской комнатой.

Вернувшись домой, парень открыл дверь и обнаружил пропажу велосипеда. Сумма причиненного ущерба составила более десяти тысяч рублей.

По горячим следам полицейские установили, что к совершению кражи причастен 51-летний местный житель, проживающий в доме неподалеку и не работающий. В ходе осмотра его квартиры велосипед и был найден.

Возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда.

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