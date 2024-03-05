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Рубцовчанин зарезал бывшую возлюбленную на застолье

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Рубцовчанин зарезал бывшую возлюбленную на застолье

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Подозреваемого собираются заключить под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу

Житель Рубцовска угрожал убить бывшую сожительницу и 2 марта все-таки убил ее, сообщили в региональном СКР.

В тот день 41-летний подозреваемый с 44-летней экс-возлюбленной были на дне рождении подруги в одном из поселков Рубцовского района. Ночью между бывшими сожителями разгорелся конфликт на почве ревности. Мужчина взял кухонный нож и нанес им женщине удар в область грудной клетки.

От полученной травмы потерпевшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за угрозу убийством в отношении своей сожительницы, однако на путь исправления не встал“, – заключили в следственном комитете.

Ранее 49-летний житель Кулундинского района получил срок за убийство мужчины и покушение на его жену .

Взято отсюда.

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