Рубцовск отличился низкой явкой на выборах президента в Алтайском крае

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Рубцовск показал самый низкий результат не только среди крупнейших городов края, но и по сравнению со всеми муниципалитетами в целом

Рубцовские избиратели не проявили большого интереса к прошедшим выборам президента России, сообщает “Банкфакс” .

Всего в городе в списки избирателей были внесены 78 757 человек, но на участки пришли лишь 33 427. Таким образом, явка составила 42,44 %.

Совокупная явка в Барнауле (с учетом данных по всем шести ТИК) составила порядка 46,82 % – из 451 008 граждан, внесенных в списки, на УИКи за три дня пришли 211 152 человека. В Бийске (с учетом данных на двух ТИК) совокупно проголосовали 56 888 избирателей из 130 911 жителей, обладающих таким правом. Таким образом, явка в наукограде достигла 43,45 %.

Отметим, что эти подсчеты не учитывают дистанционное электронное голосование.

Тем временем небольшие города показали более высокую явку: Алейск – 46,49 %, Новоалтайск – 46,66 %, Славгород – 49,8 %, Заринск – 50,64 %, Белокуриха – 50,73 %, Яровое – 56,32 %, ЗАТО Сибирский – 76,87 %.

Однако самый активный электорат традиционно оказался в сельских районах Алтайского края. Лидером по явке вновь стал Родинский район, где на участки явились 98,41 % избирателей. Высокий результат также показали Алейский (82,97 %) и Кытмановский (82,49 %) районы. Всего же в 34 муниципалитетах региона явка была выше средней по краю. Самую низкую явку среди районов продемонстрировал Каменский – 44,54 %.

Напомним, что активность избирателей Алтайского края в целом составила 59,89 %. Это предпоследний результат по явке среди всех субъектов РФ и худший для региона за последние 20 лет.

Взято отсюда.

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