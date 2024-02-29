Рубцовский драматический театр готовит новый спектакль для юных зрителей

В марте на сцене Рубцовского драматического театра будет представлен спектакль по произведению Астрид Линдгрен « Малыш и Карлсон». Автор инсценировки московский драматург Юрий Бутунин.

«Несмотря на то, что произведение широко известно, к нему решили обратиться. Ведь это история о дружбе, о том, как одинокий Малыш обрел друга. Она учит быть добрым, отзывчивым, не жадным. Учит не бояться трудностей и преодолевать их. А еще спектакль заставляет поверить в чудо. Все это понравится детям. Интересно будет посмотреть спектакль и взрослым. Ведь они выросли на этом произведении, – говорит режиссер, заслуженный работник культуры РФ Станислав Спивак.

В спектакле задействована вся труппа. Главного героя Карлсона играет артист Сергей Волобуев, малыша- артистка Анастасия Томилова, маму- Виктория Зяблицкая и Галина Ростовцева, домоправительницу Фрекен Бок – Ольга Синеокая, Татьяна Фоменко и Лидия Ставицкая, квартирных воров Рулле и Филле играют -заслуженный артист Марий-Эл Игорь Кузнецов и Иван Ланговой, сестру- Екатерина Ильичева и Анастасия Грабашова.

Полным ходом идут репетиции, швеи занимаются изготовлением костюмов, художник- декорациями. В середине марта состоится генеральная репетиция, а затем и премьера спектакля.

Взято отсюда.

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