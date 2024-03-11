Руководитель СКР взял на контроль факт трамвайного избиения пожилой дамы девушками-подростками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по избиению жительницы Барнаула двумя девушками-подростками. Об этом сообщили в телеграм-канале федерального Следкома. Накануне сестра потерпевшей рассказала, что инцидент случился вечером 7 марта в трамвае № 10. Женщина получила черепно-мозговую травму и обратилась в полицию. Никто из очевидцев при этом не вмешался в конфликт.

«По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю организовано проведение процессуальной проверки. Глава СКР поручил руководителю следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах», — рассказали в ведомстве.

В МВД Алтайского края также сообщили, что зарегистрировали заявление от пострадавшей 1969 года рождения и уже проводят проверку, направленную на установление участников инцидента и его обстоятельства.

Взято отсюда.

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