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С наступающим Новым годом!

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С наступающим Новым годом!

Поздравление министра транспорта Алтайского края А.В. Воронова с Новым годом

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!

Провожая уходящий год, мы всегда с теплом вспоминаем его счастливые моменты и достигнутые успехи, ставим перед собой новые задачи и верим, что все обязательно исполнится.

Достаточно продуктивным 2023 год стал для дорожной и транспортной отрасли Алтайского края. Он запомнится такими событиями, как открытие в краевой столице движения по путепроводу, начало реконструкции аэропорта и строительства многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте, расширение Чуйского тракта и ремонт моста в наукограде. Кроме того, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновлено более 500 км дорог краевой сети и городских дорог. Впервые за долгое время в муниципалитетах началось системное обновление общественного транспорта.

Для повышения качества ремонта и содержания дорог закупается новая техника, устанавливаются комплексы весогабаритного контроля. Достигать высоких производственных показателей возможно только благодаря труду и мастерству работников дорожной отрасли, которыми, без сомнения, обладают все наши специалисты.

Благодаря системной поддержке Правительства Алтайского края за последние два года дорожный фонд Алтайского края увеличился в полтора раза. В дальнейшем нас ждет выполнение еще более грандиозных планов, и без сомнения, совместными усилиями и стараниями, мы их воплотим.

В преддверии новогодних праздников желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, поддержки друзей и удачи в делах. Главное, не терять оптимизма и веры в перемены к лучшему. Пусть все невзгоды и огорчения останутся в прошлом, а все хорошее найдет свое продолжение в будущем.

С уважением, министр транспорта Алтайского края

Антон Воронов

Взято отсюда.

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