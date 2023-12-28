С поезда Москва – Симферополь сняли группу детей с признаками ОРВИ

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Признаки ОРВИ у остальных пассажиров состава не были обнаружены. Его отправили в Джанкой с эстафетным медицинским сопровождением

Группу из 10 детей сняли с поезда Москва – Симферополь с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Их отправили в больницу для обследования, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поезде №162 “Таврия” вечером 27 декабря. На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23.16 в состав прибыла бригада медиков, а также сотрудники Роспотребнадзора. Они осмотрели 250 детей и 45 сопровождающих. Заболевших отправили в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

Ситуация с массовым заболеванием детей в поезде уже происходила ранее. Тогда госпитализировали несколько десятков подростков, заболевших в поезде Тюмень – Адлер. В пути скончалась 12-летняя девочка. Известно, что у 15 человек выявили грипп А, примерно у 60 детей обнаружили признаки ОРВИ.

Взято отсюда.

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