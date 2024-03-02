Самодельную иностранную бомбу нашли в машине, которая направлялась в Крым

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Автомобиль отогнали на безопасное расстояние, где специалисты-взрывотехники обезвредили опасное устройство. Никто не пострадал

Самодельное взрывное устройство обнаружили на днище автомобиля, который следовал в Крым, сообщил ТАСС .

Взрывчатку нашли на днище машины под водительским сидением во время досмотра на пункте пропуска “Джанкой”. За рулем был правоохранитель из Херсонской области. Опасный предмет обезвредили.

Взрывное устройство, как следует из заключения экспертов, изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО, уточняет РИА Новости .

Взято отсюда.

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