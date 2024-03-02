реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Самодельную иностранную бомбу нашли в машине, которая направлялась в Крым

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Самодельную иностранную бомбу нашли в машине, которая направлялась в Крым

Фото: pexels.com

Автомобиль отогнали на безопасное расстояние, где специалисты-взрывотехники обезвредили опасное устройство. Никто не пострадал

Самодельное взрывное устройство обнаружили на днище автомобиля, который следовал в Крым, сообщил ТАСС .

Взрывчатку нашли на днище машины под водительским сидением во время досмотра на пункте пропуска “Джанкой”. За рулем был правоохранитель из Херсонской области. Опасный предмет обезвредили.

Взрывное устройство, как следует из заключения экспертов, изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО, уточняет РИА Новости .

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , алтай новости происшествия ,

горняк22 телеграм
Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта

Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта

Власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне…

Узнать больше
Минобороны: расчеты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: расчеты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки…

Узнать больше
Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp