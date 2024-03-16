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Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

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Сегодня, 16 марта, в селе Новотырышкино проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024». Корреспонденты altapress.ru отправились туда и узнали много необычного.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Начало планируется на 13:00, однако праздник уже начался. Погода на праздник выдалась отличный — ветра нет, а снег тает от яркого солнышка.

На фестивале можно полакомиться шашлыком и даже прокатится вокруг озера.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Женщина из города Ирбит (Свердловская область) привезла игрушки.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

На праздник привезли самый большой самовар в мире на 415 л.

Директор культурного центра на Урале Михаил Смердов рассказал, что самовар установлен на мотоцикле “Урал”, который также собрали в городе Ирбит.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

В коллекции ирбитского музея народного быта находится около 300 самоваров.

Только взгляните, какие задорные игры проходят на Масленице.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Наготове стоят зажигательные бабы-чучело.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Милая сова спокойно сидит и смотрит на гостей фестиваля.

Милые козлята красуются перед людьми.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Самый большой в мире самовар и блинчики. Как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае

«Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае.

Как проходит официальное открытие фестиваля смотрите тут.

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Взято отсюда
16.03.2024

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