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Сегодня театры Алтайского края начинают работу в новом году

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Сегодня театры Алтайского края начинают работу в новом году

Также ряд учреждений культуры подготовил программы на период новогодних выходных.

Источник фото: Катунь 24

2 января для жителей региона откроются: Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол «Сказка».

  • Молодежный театр представит премьерные спектакли «Бременские музыканты» и «Моя жена – робот».
  • На сцене Драмтеатра покажут спектакль «Серебряное копытце» (по мотивам сказки П. Бажова). А на экспериментальной сцене – спектакль «Не скажу» — остроумную историю от Александра Цыпкина, который специально превратил свой рассказ в пьесу для театра.
  • В театре кукол для детей и их родителей пройдет новогодний спектакль «Зимовье зверей» по мотивам русской народной сказки.

    • В Минкультуры региона отмечают, что на период новогодних каникул музеи и библиотеки так же подготовили увлекательные мастер-классы, выставки, экскурсии, интерактивные программы, квесты и викторины.

    Взято отсюда.

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