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Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

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Управление имущественных отношений края (алтайкрайимущество) добилось судебного решения о включении сельскохозяйственного кооператива «Нива» из Алтайского района в «черный список» – заработавший в 2023 году реестр недобросовестных участников аукциона. Поводом для суда оказались действия кооператива на земельных торгах: сначала он взвинтил цену и стал победителем, а затем отказался от подписания договора. Altapress.ru разбирался, почему он так поступил и каковы последствия.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Алтайский район Алтайского края.

На торги заявились трое

Битва за землю сельхозназначения в районе горы Ягодная, что в трех километра от села Россоши, имела место летом 2023 года. Алтайкрайимущество выставило на торги право аренды участка площадью 414,5 га на семь лет.

Стартовая цена была – не сказать, что запредельная, но и не маленькая: 2 014 710 рублей в год, или 4,8 тыс. рублей за гектар (бывает и больше). Судя по количеству участников, такой платеж они сочли посильным и даже готовы были на большее.

Бились за землю три агрокомпании Алтайского района: СПК «Нива» из села Россоши Николая Мандрова (он руководитель), «Гея» Рема Воронкова (село Белое) и «Агро-Стандарт» Александра Демина (Нижнекаменка).

Самыми настойчивыми оказались первые две.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Гора Ягодная расположена примерно в 3 км от села Россоши.

Мат в девять шагов

По ходу торгов претенденты на землю девять раз поднимали цену аренды, плюсуя к ней по 60,4 тыс. (шаг аукциона). И сначала все шло спокойно.

Но после того, как «Гея» предложила 2,6 млн, кооператив «Нива» неожиданно поднял цену до 20 млн, или до 48 тыс. за га. И стал победителем аукциона.

«Назвав цену 20 000 000 рублей, которая, как подтверждают все лица, участвующие в деле, является нереально высокой для спорного земельного участка, кооператив исключил дальнейшее участие в аукционе других участников торгов», – описывает ситуацию решение по судебному делу.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Окрестности села Россоши, Алтайский район.

Неформальный подход

Ну, а затем начались странности. Алтайкрайимущество выслало кооперативу на подпись договор аренды. СПК его получил. Но не подписал.

Ведомство, выждав несколько дней, попросило антимонопольную службу включить СПК в реестр недобросовестных участников аукциона.

В этот «черный список» ФАС включает победителя торгов за отказ заключить договор аренды или купли-продажи участка в течение 30 дней – реестр, собственно, и придумали для тех, кто срывает земельные торги, в том числе – взвинчивая цены и отказываясь от заключения договора.

СПК главному критерию соответствовал – договор не заключен. Но антимонопольщики включить его в реестр отказались: заявили, что формальных оснований для этого вовсе недостаточно – надо смотреть конкретные обстоятельства.

А обстоятельства таковы: 20 млн рублей названы ошибочно, СПК – социально-значимое предприятие и уклониться от заключения договора аренды он не намеревался.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Арбитражный суд Алтайского края.

Исключительная причина

И вот тогда алтайкрайимущество начало оспаривать в арбитраже отказ антимонопольной службы.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

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На суде директор СПК Николай Мандров так и не смог объяснить, чем руководствовался, выставив ценник в 20 млн рублей.

Двое соучредителей кооператива Анатолий Филатов и Ольга Серкина дали пояснения: закон не нарушали, договор не подписали по «исключительной причине» – экономической нецелесообразности.

Ведь 20 млн рублей в год за аренду – это крайне высокая сумма.

Но чего же добился кооператив, сначала взвинтив цену, а затем отказавшись от заключения договора аренды?

Заведомо нерыночная цена

Как выяснилось на суде, этот участок у горы Ягодная сельхозкооператив уже использует «на внедоговорной основе» – так этот способ эксплуатации земли назвали в суде.

Еще весной 2023 года СПК сам обратился в алтайкрайимущество, попросив начислить ему плату за пользование с 1 января до заключения договора аренды.

Ведомство предложило платить 54 тыс. рублей в год (что примерно по 35 копеек в день за га, посчитал altapress.ru). Кооператив оплату внес, при этом платеж был отправлен с назначением «неосновательное обогащение».

А после того, как летом прошел аукцион, который выиграл СПК, но не подписал договор, он продолжил пользоваться участком на бездоговорной основе и «на крайне выгодных для себя условиях» – по заведомо нерыночной цене, пришел к выводу суд.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Окрестности села Россоши, Алтайский район.

Расчетный ущерб

В итоге судьи сочли поведение кооператива недобросовестным – из-за него бюджет Алтайского края не получил той суммы, которую мог бы иметь.

Ущерб рассчитали как разницу между последней ценой, предложенной компанией «Гея» (2 619 120 рублей), и платежом за внедоговорное пользование СПК «Нива» (54 263 рублей).

Вердикт о включении кооператива в реестр недобросовестных участников аукциона вынесли арбитражные суды двух инстанций. А вот само включение в черный список должно состояться уже по решению антимонопольщиков. На сегодня решение не опубликовано, и в реестре СПК «Нива» нет.

Чем грозит ему попадание в черный список? Кооператив не сможет участвовать в торгах в течение двух лет. И если алтайкрайимущество в ближайшее время вновь выставит право аренды участка у горы Ягодная на торги, земля может уйти к другой компании.

СПК «Нива» зарегистрировано в 2000 году, контора расположена в с. Россоши Алтайского района. У него два соучредителя – Анатолий Филиппов и Ольга Серкина. Выручка в 2022 году – 125 млн рублей, чистая прибыль – 60 млн рублей.

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе, и теперь попадет в «черный список»

Аукцион.

Что такое реестр недобросовестных участников аукциона

  • Электронный реестр недобросовестных участников аукциона по продаже и аренде государственной и муниципальной земли появился в 2023 году.
  • В него включают сведения о недобросовестных участниках таких аукционов – тех, кто стал победителем, но отказался подписать договор.
  • Реестр используется при проведении торгов, чтобы исключить участие в них лиц, включенных в список, разъясняет портал “Конкуренция и право”.
  • Его создание предусмотрено статьей̆ 29.12 Земельного кодекса Российской̆ Федерации в 2023 году.
  • В него включают по решению УФАС как юридических лиц, так и физических, а также ИП.
  • Ознакомиться с ним можно на ГИС «Торги».
  • В реестре опубликовано восемь решений Алтайского краевого УФАС о включении участников торгов по продаже и аренде земли в реестр недобросовестных.
  • При этом одним решением может быть включено как юрлицо, так и его учредители.

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Взято отсюда
14.03.2024

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