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Сергей Войтюк покидает руководящий пост в алтайском ОНФ

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Сергей Войтюк покидает руководящий пост в алтайском ОНФ

Фото: Виталий Барабаш

О том, что известный алтайский общественник намерен оставить руководящую должность, стало известно благодаря источникам издания

Председатель исполкома отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк намерен покинуть должность. Об этом сообщили источники “Толка”.

По имеющейся информации, общественник намерен покинуть и ряды организации. По данным издания, Войтюк уже подал заявления на увольнение с поста и на выход из ОНФ и они были зарегистрированы.

При этом причиной выхода якобы стал конфликт с федеральным руководством организации. Оперативный комментарий от самого Войтюка получить не удалось, что может быть связано с тем, что на момент звонка корреспондента “Толка” шло совещание регионального штаба ОНФ.

Сергей Анатольевич Войтюк родился 7 мая 1978 года. В 1999 году окончил биологический факультет АлтГУ, в 2009 году – магистратуру Алтайской академии экономики и права по направлению “менеджмент”. Прошел обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров. Кандидат экономических наук.

С 2003 года работал в КГУЗ “Диагностический центр Алтайского края” в должности врача клинической лабораторной диагностики, в 2005 году возглавил отдел платной медицины и страховых услуг. Избирался депутатом БГД шестого созыва.

Взято отсюда.

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