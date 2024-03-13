Сестра пострадавшей при похищении жительницы Барнаула рассказала о нападении

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По словам родственницы, спастись ее сестре удалось чудом – она вырвалась и смогла достучаться до соседей. Как выяснилось, обвиняемый уже был судим за изнасилование

Сестра пострадавшей жительницы Барнаула, которую на улице похитил незнакомец, рассказала amic.ru подробности происшествия.

С ее слов, 27 февраля сестра ехала с работы, вышла из автобуса около 22.00 и пошла по тротуару на улице Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел незнакомый мужчина и начал говорить, что у его тети случился какой-то припадок, не то инсульт, не то инфаркт.

Женщина ответила, что не врач, и посоветовала позвонить в скорую помощь. При этом она не останавливалась и продолжала идти.

“Он понял, что она не хочет останавливаться, и тогда повалил ее на землю, угрожая при этом ножом, заткнул ей рот и сказал: “Если ты сейчас хоть пикнешь, я тебя прирежу”. Затем он поднял сестру с земли и повел направо от центральной дороги. Она поняла, что он тащит ее в один из домов и пыталась отбиться. Тогда мужчина ударил ее еще раз, ногой в живот, в голову и затащил в дом. Закрыл засов. И, угрожая ножом, высказал свои намерения сексуального характера”, – рассказала родственница.

Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения. Источник публикует видеозапись.

В какой-то момент, по словам сестры, женщина смогла выбить у него из рук нож, при этом сама порезалась, но вырвалась на улицу и начала стучаться в калитки к соседям. Никто не открывал. В итоге она перелезла через забор и забежала к соседям в дом. Люди вызвали ей скорую и полицию.

У девушки зафиксировали побои, но при этом также потребовали и характеристики с места работы и от соседей, “чтобы доказать, что она приличная”, отметила сестра пострадавшей.

11 февраля, 12:25 Соцсети: жительницу Барнаула на остановке избил “бешеный” мужчина

По словам горожанки, мужчина целенаправленно вышел за ней из автобуса и начал бить по лицу. Она написала заявление в полицию

Семья боится, что нападавший может оказаться на свободе.

“Как нам сказали, он уже был судим за изнасилование. То есть он должен был сидеть, но по известной всем нынешней схеме он освободился и уже через полгода оказался опять здесь. Сейчас нам полиция говорит, что вроде как его пока держат в СИЗО, но он может освободиться, как и раньше, и потом может опять вернуться. По их словам, они сами в ужасе и с этой системой ничего сделать не могут“, – рассказала горожанка.

Сама пострадавшая женщина до сих пор не может отойти от ужаса случившегося. Родные встречают и провожают ее до остановки.

38-летнему барнаульцу предъявили обвинение по п.п. “в, г” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Взято отсюда.

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