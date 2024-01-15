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Шестилетний мальчик утонул на термальном курорте в Челябинске

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Шестилетний мальчик утонул на термальном курорте в Челябинске

Фото: pixabay

Мальчик пролежал на дне бассейна три минуты перед тем, как на помощь подоспели спасатели. Прибывшие через 10 минут медики увезли его в больницу, однако спустя два часа ребенок умер

В Челябинске в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов 13 января умер шестилетний мальчик. Ребенок утонул, когда остался без присмотра, сообщает СУ СК России по региону.

По данным ” КП-Челябинск “, трагедия произошла на термальном курорте. Мальчик вместе с матерью приехали в центр вместе с родственниками: супружеской парой и их детьми трех и восьми лет. В какой-то момент женщины решили сфотографироваться на крыше комплекса и оставили мужчину присматривать за детьми, однако тот отвлекся на приятеля.

По словам очевидца, оставшись без присмотра дети перешли в более глубокий бассейн. При этом на утонувшем мальчике был только круг без жилета и нарукавников. Утверждается, что его случайно толкнул другой ребенок и тот не удержался на воде и начал тонуть.

Мужчина, который отвлекся от детей, признался, что не читал инструкцию на входе в термы. Кроме того, он выпил 1,5 литра пива за три часа до отдыха. Спасатель во время ЧП стоял спиной к бассейну.

Известно, что семья на учете не стоит. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека. Свидетелей и работников допрашивают, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 12-летний подросток утонул в бассейне во время группового занятия по плаванию. Предположительно, мальчик играл с другими детьми в бассейне, нырнул на дно и у него засосало руку в трубу. Медики пытались ему помочь, однако он скончался на месте.

Взято отсюда.

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