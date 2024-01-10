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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 10-11 января

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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 10-11 января

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающегося урагана: порывы ветра в регионе во второй половине дня 10 января и сутки 11 января местами могут превысить опасную отметку в 33 метра в секунду. Помимо усиления ветра синоптики передают потепление с метелями, мокрым снегом, дождем. Также возможно отложением мокрого снега на проводах и ветках деревьев.

«Разгул стихии начнется с южных районов во второй половине дня в среду. Ветер в Алтайском крае усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, а в отдельных районах он будет ураганным: до 33 м/с и более», — сообщили в региональном гидрометеоцентре.

Еще в ночь на 10 января в крае будет довольно холодно: столбики термометров покажут от -22 до -27 градусов. А уже днем потеплеет до -2…-7, а по югу воздух прогреется до -+2…+7. В ночь на четверг температуры будет по всему региону отрицательными: от -4 до -18. На фоне таких перепадов на дорогах будет очень скользко.

Взято отсюда.

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