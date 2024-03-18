Сибирская журналистка погибла в жутком ДТП на омской трассе

После столкновения минивэн и грузовики загорелись. На фотографиях с места происшествия видно, что авто сгорели почти дотла. Выживших в ДТП с ожогами и травмами доставили в больницу

Омская журналистка Анна Никитенко погибла в ДТП с грузовиками на трассе Омск – Тюмень. 32-летняя женщина оказалась среди четверых погибших пассажиров минивэна, сообщает Ngs55.ru .

Анна Никитенко Фото: vk.com/id16695346

“Аня была очень жизнерадостной и активной. Никогда не сидела на месте, ехала в самые далекие районы области, чтобы привезти оттуда очередную трогательную историю – или историю о несправедливости….Ее гибель – огромная утрата для омской редакции и для омской журналистики в целом“, – сказал руководитель по развитию новых проектов Городских порталов Анатолий Ефремов.

Трагедия произошла 16 марта около 13.00 по местному времени в районе 565-го км трассы. Предварительно, водитель грузовика Daf выехал на встречку из-за пробитого колеса. После этого он столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом “Тойота”. В результате ДТП машины загорелись, сообщает прокуратура Омской области в Telegram-канале.

Водители и несколько пассажиров погибли, в их числе ребенок. Еще несколько пассажиров госпитализировали с ожогами и травмами. В их числе оказался 15-летний подросток.

Ранее сообщалось, что основатель волонтерского движения из Алтайского края 56-летний Сергей Лунев погиб в жестком ДТП в Воронежской области. Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников спецоперации, врезалась “Лада”, а потом ее смял грузовик.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости алтая и алтайского края сегодня ,