Сила локомотива. Какие компании Алтая вошли в топ-100 крупнейших доноров бюджета за 2023 год

Рейтинг крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края в 2023 году вновь, как и год назад, возглавил завод из Заринска «Алтай-кокс». Публикуем новый список сотни самых крупных плательщиков. А для начала – несколько важных фактов о налоговых итогах в регионе, которые редакция altapress.ru анализирует в спецвыпуске газеты «Свободный курс», только что вышедшем в свет.

Статистика.

1. Прибыло прибыли

Если итоги предыдущего периода в УФНС называли скромными, то к 2023 году это определение уже не подходит. Поступ­ление налогов и взносов в страховые фонды от алтайских плательщиков достигли почти четверти триллиона — 241,39 млрд рублей. И хотя не все показатели оказались положительными, общий результат — плюс 17,5% к прошлому году.

Локомотивом 2023 года стали налог на прибыль организаций (+59,6% к уровню 2022 года), а также НДФЛ и НДС на товары, реализуемые на территории России.

При этом в краевой бюджет поступили 30 млрд рублей налога на прибыль. Это на 11,5 млрд рублей (и на 62,5%!) больше уровня 2022 года и значительно выше, чем в Сибирском Федеральном округе (+7,3%) и в целом по России (+28%). И это — хороший результат, повышающий устойчивость регионального бюджета.

Налоги и бюджет-2023.

2. Аграрии в арьергарде

Рост налоговых отчислений продемонстрировали не все отрасли. Сокращение произошло в сельском хозяйстве (на 30,4%), добывающем секторе (минус 86,5%) и в таких отраслях, как «обработка древесины» (минус 52%) и «производство текстильных тканей» (минус 66,7%).

Наилучший результат у обрабатывающей промышленности — плюс 45%.

3. Рост без ускорения

Весь последний год Алтайкрайстат констатировал увеличение средних зарплат. Это подтверждают и поступления НДФЛ: предприятия заплатили на 16% больше, чем год назад.

Заметим, однако, что и в 2022 году поступления этого налога возросли на те же 16%, так что ускорения темпов пока не наблюдается. Как бы там ни было, НДФЛ для региона — один из ключевых налогов. В краевом бюджете за счет него сформировано 33% налоговых доходов, в муниципальных — почти 60%.

Налоги. Деньги.

4. Переменчивый плательщик

Поддержка государства и объемные госзаказы отразились и в налоговой статистике. Доля поступлений от обрабатывающей промышленности за год возросла с 32 до 36%. При этом доля торговли, наоборот, сократилась с 23,5% до 17,6%, общие поступления от этого сектора уменьшились на 3,5%.

В ФНС объясняют сокращение миграцией крупного налогоплательщика — «Торгового дома БМЗ». Компания изначально была зарегистрирована в Москве, в 2017 году она сменила адрес на барнаульский, а в конце 2022 года вновь «перебралась» в столицу.

В налоговой службе миграцию налогоплательщиков считают проблемой серьезной. Но констатируют, что масштабы ее значительно уменьшились – подробнее об этом можно будет прочитать в интервью с руководителем УФНС Алексеем Легостаевым.

Налоги. Налоговая служба.

Ажиотаж по самозанятости

Количество самозанятых в крае продолжает стремительно расти: к 1 января оно достигло 104 тысяч, год назад составляло лишь около 69 тыс. Поступления налога на профдоход, который они уплачивают, тоже быстро увеличиваются.

Так, в 2021 году самозанятые уплатили 73,9 млн рублей, в 2022 году — 160 млн, а в 2023-м — уже 438 млн. Правда, и случаев, когда работодатели оформляют штатных сотрудников самозанятыми, стало больше, хотя критической эту ситуацию в налоговой службе не считают.

С топ-100 за 2022 год можно ознакомиться здесь.

Налоги. Деньги. Прибыль.

Топ-100 плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2023 год

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Источник: УФНС по Алтайскому краю.

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Взято отсюда

13.03.2024