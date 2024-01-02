Сильный ветер, гололед и снег: в Алтайском крае передали штормовой прогноз

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В регионе в ближайшее время резко похолодает и обрушатся осадки. Водителям рекомендуют быть более осторожными на дорогах

В Алтайском крае передают штормовое предупреждение на вторую половину 2 января и сутки 3 января из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, метели и заносы, а также резкое похолодание. Усиление ветра до 18-23 м/с.

“При осадках, ухудшающих видимость, при движении на автомобиле следует особенно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Следите за информацией о состоянии дорог. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться“, – сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве также предупредили, что сильный ветер лучше переждать в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и около стен домов.

Взято отсюда.

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