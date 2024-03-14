реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Синоптики предупредили, что на Алтайский край надвигается непогода

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Синоптики предупредили, что на Алтайский край надвигается непогода

Синоптики предупредили, что 13 марта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, метель, порывистый ветер.

На большей части территории мокрый снег, по югу с дождем, местами метели. В южных районах ожидается усиление ветра до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица.

По информации регионального ГУ МЧС, максимальные порывы ветра прогнозируются в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах.

В ведомстве преудпреждают, что в связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличением ДТП.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтая и барнаула ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Власти Бийска прокомментировали случай нападения бродячих собак на ребенка

Власти Бийска прокомментировали случай нападения бродячих собак на ребенка

Мэрия Бийска связалась с женщиной, чья дочь пострадала от нападения…

Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Соцсети: вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом сообщил источник…

Похолодание и порывы ветра до 16 м/с. Какая погода будет в Алтайском крае 14 марта

Похолодание и порывы ветра до 16 м/с. Какая погода…

О погоде 14 марта в Алтайском крае рассказали синоптики ЦГМС.…

Алтайские выпускники-2024 выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику, биологию…

У сегодняшних школьников растет интерес к инженерным профессиям Практически все…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp