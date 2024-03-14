Синоптики предупредили, что на Алтайский край надвигается непогода

Синоптики предупредили, что 13 марта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, метель, порывистый ветер.

На большей части территории мокрый снег, по югу с дождем, местами метели. В южных районах ожидается усиление ветра до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица.

По информации регионального ГУ МЧС, максимальные порывы ветра прогнозируются в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах.

В ведомстве преудпреждают, что в связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличением ДТП.

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