Синоптики предупредили о надвигающейся на Алтайский край непогоде

В Алтайском крае 8 и 9 января прогнозируется сильный снег, порывистый ветер, гололед на дорогах, похолодание.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 8 и 9 января ожидается порывистый ветер до 28 м/с, снег, метели, отложение мокрого снега, снежные заносы, похолодание.

В региональном ГУ МЧС предупредили, что необходимо следить за информацией о состоянии дорог, в сильную непогоду воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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