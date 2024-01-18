СК определит причины разрушения дома на ул. Партизанской в Барнауле

СК проводится проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома в городе Барнауле.

18 января — ИА SM.News . Органами Следственного Комитета проводится проверка по сообщениям в социальных сетях, где рассказывается и иллюстрируется фотографиями ситуация вокруг точечной застройки в центре города Барнаула.

По сообщению в социальных сетях и СМИ региона, на улице Партизанской , между домами, построенными более полувека назад, выкопали котлован. Причем в непосредственной близости к стене дома по адресу ул. Партизанская, 70Б.

В результате строительных работ в названном жилом доме пошли трещины. В целях безопасности граждане вынуждены покинуть свои квартиры.

«По данному сообщению следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение процессуальной проверки на наличие в действиях руководства строительной организации признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В настоящее время проводится осмотр жилого дома и строящегося объекта, запрошена необходимая документация по состоянию дома с целью назначения и проведения судебных экспертиз, опрашиваются должностные лица и жильцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Из дома было эвакуировано более 20 человек из 12 квартир. Этим вопросом занимался лично глава города Барнаула Вячеслав Франк.

По информации одного из жильцов эвакуированной двухэтажки, возле стены, где вырыт котлован, происходит обвал грунта, что может вовсе привести к падению его в яму. Также сообщают, что некоторое время назад застройщик предлагал жильцам старенького дома вариант расселения. Сначала все были согласны с договоренностью. Но затем, по не ясным причинам, жильцы отказались от предложенных условий.

Взято отсюда.

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