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Сколько будет стоить путевка в летний детский лагерь в Алтайском крае

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Сколько будет стоить путевка в летний детский лагерь в Алтайском крае

В Алтайском крае скоро стартует летняя оздоровительная кампания для детей — с 1 апреля родители смогут подать заявки на приобретение путевок.

В 2024 году готовы принять юных жителей региона более 60 оздоровительных организаций. В прошлом году летом был организован отдых для порядка 100 тысяч ребят.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале, каждый год закладываются краевые средства на софинансирование стоимости путевок. В этом году на эти цели направили около 380 млн рублей.

В 2024 году стоимость путевки за один день в среднем составит 1,9 тысячи рублей.

Ежегодно увеличивается размер краевой поддержки. Теперь за путевку школьника можно получить «алтайский туристический кешбэк» в размере 13 450 рублей (в прошлом году 12 500 рублей). А для многодетных семей сумма компенсации выросла на 7,4% — до 26 900 рублей.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на портале Региональная информационная система» Детский отдых" camps.22edu.ru. Здесь можно выбрать подходящий лагерь и смену, оформить путевку и софинансирование в режиме одного окна.

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Взято отсюда.

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